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Prof. Dr. Aziz Sancar: İlim yapın

Kırgızistan'da üniversite öğrencilerine ve akademisyenlere konuşan Prof. Dr. Aziz Sancar, "Türk dünyasına borcunuz var, ilim yapın ve çok çalışın" ifadelerini kullandı.

AA | 21.04.2018 - 05:25..
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Prof. Dr. Aziz Sancar: İlim yapın

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi  Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ı ağırladı. Öğrencilere, "İlim yapın ve çok çalışın" diyen Sancar, "Ödülü aldığımda sadece Türkiye Cumhuriyeti'ni değil, bütün Türk dünyasını temsil ettiğimi biliyordum" şeklinde konuştu.

"TÜRK DÜNYASINI TEMSİL ETTİĞİMİ BİLİYORDUM"

"Bütün Batı devletlerinde parasız eğitim göremezsiniz." diyen Sancar, "Ben ilkokuldan üniversiteye kadar eğitimimi parasız gördüm. Anladığım kadarıyla Türk devletlerinde de eğitim bedava sağlanıyormuş. Bu bakımından çalışmak, bilim yaratmak için bir an için özür olmaz." dedi.

Nobel aldıktan sonra yaşadıklarını anlatan Sancar, "Nobel ödülü aldığımda sadece kendimi değil, sadece Türkiye Cumhuriyeti'ni değil, bütün Türk dünyasını temsil ettiğimi biliyordum. Bunun için büyük bir gurur duydum." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Aziz Sancar: İlim yapın

"SIRA TÜRK CUMHURİYETLERİNE GELDİ"

Konferansta Nobel ödülüne layık görülen çalışmalarından söz eden Sancar, "İki şekli yaratmak, 45 yılımı aldı. Bunun için çok çalışmak ve sabır lazım." dedi.

Sancar, dünyada bilim alanında uluslararası iş birliğinin varlığına dikkati çekerek, elinden geldiği kadar Türk dünyasından öğrenci yetiştirmeye çalıştığını belirtti.

Türkiye'den Batı'ya çok sayıda bilim adamı gönderildiğini ve bunların çoğunun bilime katkıda bulunduğunu aktaran Sancar, "Şimdi sıra sadece Türkiye'ye değil bütün Türk Cumhuriyetlerine geldi. Önder olmamız lazım. Bunu çözmemiz lazım. Çocuklarımızı desteklemeliyiz. Onlara öz güven vermemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Aziz Sancar: İlim yapın

"TÜRK DÜNYASINA BORCUNUZ VAR"

Sancar, Türk devletlerinin verdiği imkanlardan yararlanan gençlerin kendisine, ailesine, ülkesine ve Türk dünyasına karşı borçlu olduğunu vurguladı.

Batı'da gelişen teknolojilere bağlı kalamadıklarını söyleyen Sancar, "Tam bağımsızlık, kendi yaratacağımız bilim ve teknoloji ile mümkün olabilir." ifadesini kullandı.

Konferansa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Hidayat Orudjev, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Kudayberdi Kojobekov, KKTC Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, üniversite rektörleri, konuk rektörler, dekanlar, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Aziz Sancar: İlim yapın

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