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Prof. Dr. Celal Şengör, Cumhurbaşkanı'na destek çıktı

Şengör, Cumhurbaşkanı'nın yardımcı doçentliğin kaldırılması konusunda haklı olduğunu ancak, YÖK ve üniversitelere büyük bir sorumluluk yüklendiğini belirtti.

Detay Haber | 14.01.2018 - 21:25..
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Prof. Dr. Celal Şengör, Cumhurbaşkanı'na destek çıktı

Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek Özel programının katılımcılarından İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YÖK'e kaldırılması konusunda talimat verdiği yardımcı doçentlik hakkında konuştu.

"TAYYİP BEY ÜNİVERSİTELERE SORUMLULUK YÜKLEDİ"

Şengör şunları söyledi: "Tayyip Bey'in yardımcı doçentlik konusunda söylediğine bendeniz katılıyorum. Bu yardımcı doçentlik meselesi Amerikan sisteminde vardır, gerek yoktur. Ben hiç yardımcı doçent olmadım. Ben o dönem kanunu bilseydim 28 yaşında doçent 33 yaşında profesör olurdum. Yardımcı doçentliğin kalkması buna imkan sağlıyor. Yalnız Tayyip Bey, üniversitelerin ve YÖK'ün üzerine müthiş bir sorumluluk yükledi. Kalitenize sahip çıkın sorumluluğu yükledi. Üniversitelerin bu duruma gelmesinin nedeni üniversitelerin kendileridir."

Celal Şengör: Tayyip Bey yardımcı doçentlik konusunda haklı VİDEO

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