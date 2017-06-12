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Prof.Dr. Ercan: Yazlıklarınıza gidin

Deprem uzmanı Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaşanan 6.2'lik depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

12.06.2017 - 19:07
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Prof.Dr. Ercan: Yazlıklarınıza gidin

Prof.Dr. Ercan, bölgede henüz boşalmamış bir enerji olduğunu, 5.1 büyüklüğüne varan artçıların 15 gün süreceğini bildirdi.

DEPREM UZMANINDAN ÖNERİLER

Prof.Dr. Ercan, yaptığı açıklamada yazlık evleri olan İzmirliler'e buralara gitmesini önerirken, "Kuşadası, Didim, Çeşme hatta Karaburun'a bile gidebilirler. Zira Karaburun'da zemin sağlam. Yazlıklar her şeyden önce daha güvenli. Bahçelerinde çadır kurup korku içinde bekleyeceklerine  yazlıklara gitsinler" dedi.

"10 YILDIR UYARILARDA BULUNUYORUM"

Deprem uzmanı Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ege'de 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili 10 yıldan bu yana uyarılarda bulunduğunu, söylediklerinin tam isabet ile gerçekleştiğini söyledi.

Prof.Dr. Ercan, İzmir'in gevşek ve sulu zemini olan bölgelerinde depremin çok daha büyük hissedildiğini söyledi. Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan tsunami beklemediğini belirterek, bu depremin 5.1 büyüklüğüne varan artçıların 15 gün süreceğini, İzmir'de yaşayanların mümkünse yazlıklara veya 2007 yılı sonrasında yapılan konutlara taşınmasını istedi.Prof.Dr. Ercan: Yazlıklarınıza gidin

"BENİM İÇİN TAM İSABET"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaptığı açıklamada, "Bu benim için tam isabet. Daha önce İzmir depremi Karaburun Midilli, Foça üçgeninde, Midilli körfezine yakın olacak demiştim, tam isabet oldu. Deprem beklentim büyüktü, 7'den büyük bekliyordum. İlk gözlemlere göre depremin odağı kuzey doğudan gelen Zeytinbağ kırığı ile Manisa Foça üzerinden gelen Gediz kırığının çatalında Midili depremidir. Sığ bir depremidir. Türkiye depremleri sığdır. Güzel olan şey bizim Bornova kırığı ile İzmir kırığını harekete geçirmemiştir. Eğer harekete geçirse farklı şeyleri konuşurduk" dedi.

DEPREMİN ENERJİSİ BOŞALMADI

Depremin uyarıcı olduğunu söyleyen Prof.Dr. Ercan, "Depremin enerjisinin tamamı boşalmamıştır uyarıcı depremdir. Ben öyle bakıyorum, halen boşalmamış büyük bir enerji vardır. Gelecek yıllarda 6.7. ile 6.9 depremiyle bu enerji boşalır. Ama zamanını bilemem. Yaklaşık on yıldır bu bölgede deprem olur diyordum. Depremi gerçek gücü 600 kilometre uzaklıktaki deprem veri noktalarından gelecek bilgilere göre belli olur. Yunanistan Rusya, Fransa sonuçlarına bakmamız lazım. Büyük depremler yakındaki jeofizik duraklarında sağlıklı tespit edilemez. Balıkesir, Muğla, Aydın ve Denizli'de çok güçlü hissedildi. Bu depremin bir süredir hareketli olan Manisa depremi ile hiçbir ilişkisi yoktur. Hareket eden kırıklar bir birinden farklıdır. Bu depreme bir uyarıcı olarak bakıyorum. Deprem 16 saniye sürmüştür. Önümüzdeki 15 gün içinde hissedeceğimiz artçı depremleri 5.1 hissedeceğiz. Herhangi bir tsunami beklemiyorum" dedi.

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