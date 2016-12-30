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Profesör eksi 15 derece teröre tepki için tabuta girdi

Erzurum'da Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, son zamanlarda terör saldırılarına dikkat çekmek için tabuta girdi.

30.12.2016 - 20:54
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Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, son zamanlarda artan terör saldırılarına dikkat çekmek için eksi 15 derece tabuta girdi.

Profesör eksi 15 derece teröre tepki için tabuta girdi

Fotoğraflar: DHA Prof. Dr. Kavukçu, iki gün önce karla kaplı bir ovaya giderek yanında getirdiği tabutta üç saat yattı. Eylemiyle ilgili DHA’ya konuşan Prof. Dr. Kavukçu şunları söyledi:

“Bu çalışma özellikle teröre tepki amacını da içinde barındırmaktadır. Babası şehit olan bir çocuğun ‘Babam bu kutuda ne arıyor?’ sorgulaması ile tetiklenen bu çalışma, Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Tabut’ ve Nazım Hikmet’in ‘Cenaze Merasimim’ adlı şiirlerinin anlam ilişkisi ile de derinlik kazanmaktadır.”

Profesör eksi 15 derece teröre tepki için tabuta girdi

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