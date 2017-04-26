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Protez kullanabilmesi için bacağı ters dikildi

Konya'da 24 yaşındaki Fevzi Aktaş'ın, geçirdiği kaza sonrası sol bacağı kesilerek, protez kullanması için ters dikildi.

26.04.2017 - 16:05
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Geçirdiği trafik kazası sonucu Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan 24 yaşındaki Fevzi Aktaş'ın, sol bacağının uyluk kısmında kırıklar ve enfeksiyon oluştuğu saptandı. Sol bacağının tamamen kesilmesi gereken Aktaş'ın, protezi daha iyi kullanabilmesi için  uyluk kısmından kesilip, bacağını sağlam olan kısman ters dikilmesine karar verildi.

Protez kullanabilmesi için bacağı ters dikildi

"ENFEKSİYON KONTROL ALTINA ALINAMADI"

Ameliyatı gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Acar  şunları söyledi: "Hasta, sol bacağında kırıklar nedeniyle bir dizi ameliyat geçirmiş, ancak enfeksiyon kontrol altına alınamamış. Bacağın kesilmesine karar verilmiş. Bacağının kesileceğini ve uyluk kemiğinden itibaren olması sebebiyle protez kullanmakta ciddi sıkıntılar yaşayacağını biliyordu. Bu yöntemi hastamıza uygulamayı teklif ettik o da kabul etti.''

Protez kullanabilmesi için bacağı ters dikildi

"HAYATI BÜYÜK ÖLÇÜDE KOLAYLAŞACAK"

Kesilen bacağın sağlam kısmını ters olarak geri diktiklerini belirten Acar, şöyle devam etti;
"Ameliyatla bacağın üst kısmındaki enfeksiyonlu kısım alınarak, sağlam olan alt kısmı 180 derecelik ters açıyla dikildi. Ameliyat sayesinde bilek ekleminin diz kapağı görevi görmesi ve hastanın platin kullanmasında büyük kolaylık sağlaması hedeflendi. Eğer bu yöntem uygulanmasaydı, hastamızın bacağı uyluk kemiğinden itibaren kesilecek ve hastanın geri kalan hayatında protez kullanımı bile sınırlanacaktı. Bunun yanında konum itibariyle protezden dolayı ciddi yaralar oluşacaktı. Ancak bu yöntemle hastamızın hayatı büyük ölçüde kolaylaşacak.”

Ameliyat ardından sağlığına kavuşan Fevzi Aktaş, bacağının tümünü kaybedecek iken böyle bir yöntemle daha küçük ve kullanım açısından bana kolaylık sağlayacak olan protezle daha iyi olacağını düşündüğünü söyledi.

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