Artvin’de bir ilkokul e-Twinning projesi paydaşı olarak 24 ilin katılımıyla hazırlanan ‘Yerli Malı, Herkes Bunu Tanıtmalı’ projesi kapsamında Yerli Malı haftası etkinliği düzenledi.

Özel bir alışveriş merkezinin salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılışına Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, eşi Hacer Kocatepe, Milli Eğitim İl Müdürü Abdülcelil Kahveci ve çok sayıda davetli katıldı. Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, sergiyi gezerek anaokulu öğrencilerinden illere ait ürünler hakkında bilgi aldı.

ARTVİN'E ÖZGÜ ÜRÜNLER İKRAM EDİLDİ

Artvin’in küme ve hurma kurusu proje kapsamında 24 ilde sergilenirken Artvin’de de Rize’nin Çayı, Samsun’un Pirinci, Antalya’nın Reçeli, Kayseri’nin Pastırması, Çorum’un Leblebisi gibi illerin yöresel ürünleri stantta yerlerini alarak minik öğrenciler tarafından tanıtıldı. Katılımcılara sergi sonrasında Artvin’e özgü ürünler ikram edildi.

Protokolü beklemeyen öğrenci kurdeleyi hemen kesti VİDEO

MİNİK ÖĞRENCİ PROTOKOLÜ BEKLEMEDEN AÇILIŞI YAPTI

Düzenlenen serginin açılışını gerçekleştirmek üzere orada bulunan Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin’in folklor kıyafetlerini giyen iki minik öğrencinin de açılışta kendilerine eşlik etmelerini istedi.

Kurdelenin kesileceği makaslar tepsi ile getirildi. Tepsiden makası alan mink öğrenci protokol üyeleri makaslarını almaya çalışırken bir anda kurdeleyi kesti. Protokolü beklemeden açılışı gerçekleştirmiş olan minik öğrenci bir anda herkesin gülmesine sebep oldu.