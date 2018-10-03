Psikiyatristini öldüren şüpheli suçunu itiraf etti

Bahçelievler’de özel bir hastanede psikiyatri doktoru Fikret Hacıosman’ı silahla vurarak hayatını kaybetmesine sebep olan Serhat T. polis ekipleri tarafından akrabasının evinde yakalandı.

"BENİMLE DALGA GEÇTİ"

İfadesi sırasında suçunu itiraf eden 18 yaşındaki zanlının, “Doktoruma gittiğimde ona zenginlerin yaşamından etkilendiğimi, onların o eğlence hallerini gördüğümde kin beslemeye başladığımı anlatıp, yardım istedim. Bu duygudan nasıl kurtulabileceğimi sordum. Ancak o benimle alay ederek ’sana yazdığım ilaçları tam ve zamanında içersen kurtulursun’ dedi." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Kendisiyle dalga geçilmesine çok sinirlendiğini söyleyen Serhat T.’nin silahını çekerek ateş ettiğini anlattığı öğrenildi.

Öte yandan konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çok yönlü çalışması sürüyor.