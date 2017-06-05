PTT çalışanı 1 milyon lira çalıp firar etti

Amasya'nın Taşova ilçesindeki bir PTT şubesinde çalışan Saadettin G. adlı memur, PTT'nin ATM'si, kasası ve veznesinden toplam 1 milyon lira para çekti.

SAHTE EVRAK DÜZENLEDİ

Habertürk'te yer alan habere göre, Saadettin G., postaneye gelerek işlem yapan vatandaşlardan 21 kişinin kimlik bilgileriyle de sahte evrak düzenleyerek çeşitli bankalardan da 873 bin lira para çekerek kayıplara karıştı.

EĞLENCE MEKANINDA YAKALANDI

Zanlı, İstanbul'daki bir eğlence mekanında yakalandı. İfadesinde 'Borcum vardı' diyen SaadettinG., tutuklanıp cezaevine konuldu.