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PTT görevlisi kaza geçirdi, önce postalarını sordu

İzmir'de kaza geçiren PTT görevlisi, yaralı haliyle önce postalarını sordu

23.02.2017 - 12:32
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İzmir'de PTT görevlisi Erkan Özkan, tramvay inşaatında çalışan forklifte arkadan çarparak yaralandı. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe mevkisindeki kaza bugün saat 09.30'da meydana geldi. Tramvay inşaatında çalışan forklift yolda geriye doğru hareket ederken, motosikletli PTT görevlisi Erkan Özkan, araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 35 UK 305 plakalı motosiklet savrulurken, Erkan Özkan da yaklaşık 20 metre sürüklendi, kaskı başından fırladı. Motosikletin iki yanındaki plastik posta çantaları ise parçalandı.

ÖNCE POSTALARINI SORDU

Çevredekiler yerde yatan PTT görevlisine yardım ederken, Özkan ise postalarını sordu. Vatandaşlar Özkan'ın isteği üzerine etrafa saçılan postaları topladı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, gelen sağlık ekibi, Özkan'a müdahale etti. Özkan'ın, önemli bir yarasının olmaması nedeniyle ayağa kaldırılarak yol kenarına götürüldü. Bu sırada yoldan geçen bir motokurye de, benzin akıtan motosikletin yakıt vanasını, yangın ihtimaline karşı kapattı. Kazayı anlatan Özkan, "Ben forklifti gördüm, ancak geri geri geldiğini son anda fark ettim. Ancak hamle yapmak için çok geçti, çarptım" dedi. Özkan kontrol için hastaneye götürüldü.

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