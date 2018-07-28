taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.585
USD
4,8423
EURO
5,6589
ALTIN
190,51
PETR
74,3600

Pucca kıvırdı: Darbeyi destekleyecek bir insan değilim

Pucca adıyla tanınan Selen Pınar Işık, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sırasında kullandığı "Tek umudum kaldı, Pinochet olayı” ifadesiyle ilgili ifade verdi

Haber Merkezi | 28.07.2018 - 10:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber

PUCCA

"Tek umudum kaldı, Pinochet olayı” paylaşımının kendisine ait olduğunu söyleyen Selen Pınar Işık, "Ancak buradan gayri resmi seçim sonuçlarının belli olmaması sebebiyle bir darbe arzuladığım çıkarılmamalıdır. dedi.

"SONUÇ DEĞİŞİR DİYE PAYLAŞTIM"

'No' filminde, referandum sürecinde medyanın başlangıçta Pinochet'in önde gittiğini anlattığını ancak nihai sonucun Pinochet'in aleyhine olduğunu anlatan Işık, "Ben de her ne kadar başlangıçta seçimlerde AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan önde görülse de bu sonucun sabaha doğru değişebileceğini umduğum için böyle bir paylaşım yaptım." dedi.

"DARBEYİ DESTEKLEYECEK BİR İNSAN DEĞİLİM"

Darbeyi destekleyecek bir insan olmadığını söyleyen Karagöz, "Darbenin desteklenmesi bugün hiçbir insan bakımından aka uygun bir durum değildir. Muhalif bir insan olabilirim. Ancak Haklı kin ve düşmanlığa tahrik amacıyla hareket etmedim." ifadesini kullandı.

Selen Pınar Işık, ifadesinin ardından avukatıyla adliyeden ayrıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Haluk Pekşen: CHP genel başkanlığına adayım

Haluk Pekşen: CHP genel başkanlığına adayım

57
Sosyal medyadan zengin oldu; Kylie Jenner

Sosyal medyadan zengin oldu; Kylie Jenner

10
Elektrogitarıyla ezber bozan anne

Elektrogitarıyla ezber bozan anne

66
63 yıl önce İstanbul'dan gittiler yangında can veriler

63 yıl önce İstanbul'dan gittiler yangında can veriler

24
Çağla Şıkel'den samimi açıklamalar

Çağla Şıkel'den samimi açıklamalar

30
Alevlerin arasında kalan Yunan dehşeti kaydetti

Alevlerin arasında kalan Yunan dehşeti kaydetti

16
Kolombiya'daki karteller narkotik köpeğinin peşinde

Kolombiya'daki karteller narkotik köpeğinin peşinde

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM