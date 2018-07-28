Pucca kıvırdı: Darbeyi destekleyecek bir insan değilim

"Tek umudum kaldı, Pinochet olayı” paylaşımının kendisine ait olduğunu söyleyen Selen Pınar Işık, "Ancak buradan gayri resmi seçim sonuçlarının belli olmaması sebebiyle bir darbe arzuladığım çıkarılmamalıdır. dedi.

"SONUÇ DEĞİŞİR DİYE PAYLAŞTIM"

'No' filminde, referandum sürecinde medyanın başlangıçta Pinochet'in önde gittiğini anlattığını ancak nihai sonucun Pinochet'in aleyhine olduğunu anlatan Işık, "Ben de her ne kadar başlangıçta seçimlerde AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan önde görülse de bu sonucun sabaha doğru değişebileceğini umduğum için böyle bir paylaşım yaptım." dedi.

"DARBEYİ DESTEKLEYECEK BİR İNSAN DEĞİLİM"

Darbeyi destekleyecek bir insan olmadığını söyleyen Karagöz, "Darbenin desteklenmesi bugün hiçbir insan bakımından aka uygun bir durum değildir. Muhalif bir insan olabilirim. Ancak Haklı kin ve düşmanlığa tahrik amacıyla hareket etmedim." ifadesini kullandı.

Selen Pınar Işık, ifadesinin ardından avukatıyla adliyeden ayrıldı.