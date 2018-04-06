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Puigdemont için şartlı tahliye kararı çıktı

Schleswig-Holstein Yüksek Eyalet Mahkemesi, Carles Puigdemont hakkında şartlı tahliye kararı verdi. Yerine getirilmesi gereken 5 maddenin arasında Almanya'yı terk etmemesi de bulunuyor.

AA | 06.04.2018 - 01:58..
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İspanya'nın Almanya'dan iadesini istediği Katalonya Özerk Yönetimi eski Başkanı Carles Puigdemont için karar verildi. İspanya tarafından Avrupa çapında tutuklama kararı çıkartılan Puigdemont, şartlı tahliye ile serbest kalacak.

Puigdemont için şartlı tahliye kararı çıktı

SABAH ÇIKMIŞ OLACAK

Mahkeme Sözcü Yardımcısı Jens Bahr, Puigdemont’un tahliyesine ilişkin 5 şartı yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Eski Katalan liderin Almanya’yı terk edemeyeceğini, her adres değişikliğini bildirmesi ve haftada bir kez Neumünster polisine giderek bildirimde bulunması gerektiğini ifade eden Bahr, Puigdemont’un ayrıca savcılığın ve mahkemenin çağrılarına uyması ve 75 bin avro kefalet ödeyerek savcılığa bildirmesi gerektiğini vurguladı.

Puigdemont için şartlı tahliye kararı çıktı

PUİGDEMONT'TAN "YARIN GÖRÜŞÜRÜZ" MESAJI

Alman basınında yer alan haberlerde, Neumünster Cezaevi yetkilisinin cezaevi önünde bekleyen gazetecilere Puigdemont’un hapishaneden en erken sabah çıkabileceğini söylediği belirtildi.

Carles Puigdemont’un avukatı Till Dunckel de Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, mahkemenin tahliye kararının ardından müvekkilinin ne zaman cezaevinden çıkabileceğini bilmediğini, önce mahkeme tarafından ifade edilen şartın yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Dunckel, şartların mümkün olduğunca hızlı şekilde yerine getirileceğini söyledi.

Öte yandan Puigdemont’un Twitter hesabından "Yarın görüşürüz. Herkese teşekkürler" mesajı paylaşıldı.

Puigdemont için şartlı tahliye kararı çıktı

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