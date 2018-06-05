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Putin: AB'yi bölmeyi amaçlamıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa Birliği ile iş yapması gerektiğini söyledi.

İHA | 05.06.2018 - 14:58..
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sd

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avusturya’ya gerçekleştirdiği ziyaretinde ORF Radyosu’na açıklamalarda bulundu.

"AB İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Putin, bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği ilk Batı Avrupa gezisinde Rusya’nın Avrupa Birliği’ni bölmeye çalışmadığını söyledi. Putin, "AB’nin kalbinde risk ve sorun oldukça, bu bizim için de sorun demek. AB ile işbirliğini yapmamız gerekiyor. AB’de hiçbir şeyi veya kimseyi bölme gibi bir amacımız yok" ifadelerini kullandı.

Putin, ziyareti kapsamında Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Başbakan Sebastian Kurz ile görüşecek.

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