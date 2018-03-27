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Putin AVM yangınında ölenleri andı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sabah saatlerinde Kemerovo’ya gelerek, kurbanlar için ayrılan alana çiçek bıraktı.

AA | 27.03.2018 - 12:35..
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Vladimir Putin yaptığı konuşmada, AVM yangınında resmi makamlarca açıklanan ölü sayısı hususunda şüpheye düşülmemesi, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere inanılmaması tavsiyesinde bulundu.

"BİZE NELER OLUYOR"

Sadece dinlenmek için AVM'ye gelen insanların hayatını kaybettiğini belirten Putin, "Bize neler oluyor? Bu bir savaş durumu ya da madende beklenmedik bir anda metan gazı patlaması değil! İnsanlar, çocuklar buraya dinlenmeye geldiler. Bir yandan demografik sorunlar hakkında konuşuyoruz, öbür yandan ne uğruna bu kadar insanımızı kaybediyoruz? Cürme dönüşmüş ihmalkarlık ve sorumsuzluk yüzünden. Nasıl böyle bir şey olabilir?" ifadelerini kullandı.

Putin AVM yangınında ölenleri andı

"SORUMLULARI CEZALANDIRACAĞIZ"

Hastanedeki yaralıları da ziyaret eden Putin, sorumluların cezalandırılacağı sözünü verdi.

Putin AVM yangınında ölenleri andı

64 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Rusya'nın orta güney kesimindeki Kemerovo şehrinde bulunan alışveriş merkezinde önceki gün çıkan yangında çocukların da aralarında bulunduğu 64 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişiden haber alınamadığı açıklanmıştı.

Putin AVM yangınında ölenleri andı

Putin AVM yangınında ölenleri andı

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