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Putin buz hokeyi maçında şov yaptı: 5 gol

Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen TumRusya Buz Hokeyi Amatör Hokey Festivali çerçevesinde Gece Hokeyi Ligi (NHL) gala gecesi maçında sahaya çıkan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 5 gol attı.

İHA | 12.05.2018 - 11:24..
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Buz hokeyi merakıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi'de düzenlenen bir buz hokeyi maçında şov yaptı.

Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen TumRusya Buz Hokeyi Amatör Hokey Festivali çerçevesinde Gece Hokeyi Ligi (NHL) gala gecesi maçında sahaya çıkan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 5 gol attı.

Putin buz hokeyi maçında şov yaptı: 5 gol


5 GOL ATTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Soçi kentindeki Bolşoy Buz Sarayı’nda düzenlenen Buz Hokeyi Amatör Hokey Festivali çerçevesinde, Gece Hokeyi Ligi (NHL) gala gecesinde sahaya çıktı.

11 numaralı forma ile maça çıkan Putin, Ulusal Hokey Ligi takımının hokey oyuncularına karşı 5 gol attı. Rus liderin attığı gollerin yanı sıra, takım arkadaşlarına yaptığı asistlerin de dikkat çektiği maçı, Putin’in takımı 12-7 kazandı.

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