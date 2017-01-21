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Putin, Donald Trump ile görüşmeye hazır

Vladimir Putin'in Basın Danışmanı Dmitry Peskov, Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

21.01.2017 - 12:40
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Putin, Donald Trump ile görüşmeye hazır

Peskov, BBC TV kanalına yaptığı açıklamada, iki liderin görüşmesinin organize edilmesi için haftaların değil ayların gerekli olduğunu belirtti.

Peskov şunları söyledi: "Bu önümüzdeki haftalarda olmayacak. İyi düşünmek gerekirse, görüşmenin önümüzdeki aylarda olabilir. Bunun haftalar içerisinde gerçekleşeceğini düşünmüyorum. ABD Başkanı, öncelikle Amerika'daki işleriyle ilgileniyor. Bu bizde de böyledir, eğer bana Devlet Başkanı'mızın göreve geldikten sonra ne yapacağını sorarsanız, Rusya'nın işleriyle ilgileneceğini söylerim, çünkü bunlar Putin'in önceliğidir.

TELEFON KONUŞMASINDA ELE ALINABİLİR

Rusya böyle bir görüşmeye hazır. Putin'in bu görüşmeye hazır olacağından şüphe duymuyorum. Bu konu iki lider arasında gerçekleşecek telefon konuşmasında ele alınabilir.

PUTİN TEBRİK EDECEK

Devlet Başkanı Putin'in Trump'ı göreve gelmesinin ardından arayacağını ve onu tebrik edeceğini düşünüyorum, bu tebriğin olması gerek."

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