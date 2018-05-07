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Putin dördüncü dönem için yemin edecek

Rusya'da ezici çoğunlukla 4. kez başkan seçilen Putin, 7 Mayıs Pazartesi günü yemin edecek.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 08:43..
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Dördüncü kez devlet başkanlığına gelerek yerini 6 yıl daha garantileyen Putin, bu sayede Sovyet diktatör Stalin'den beri Rus halkını en uzun süre yöneten lider olma özelliğini elde etti.

OYLARIN YÜZDE 77'sİNİ ALDI

Oyların yaklaşık yüzde 77'sini alan Putin'in en önemli rakibi olarak, hukukçu muhalif Aleksey Navalni gösteriliyordu.Navalni'nin adaylık başvurusu aldığı mahkumiyet gerekçe gösterilerek Rusya’daki Seçim Kurulu tarafından reddedilmişti ve böylece muhalif siyasetçinin seçimlere katılması engellenmişti.

PROTESTOLARDA MUHALİF LİDER GÖZALTINA ALINMIŞTI

Navalni geçtiğimiz günlerde yeni dönemine resmen başlayacak olan Putin'i ülke çapında protesto etme çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine halk, Putin karşıtı gösteriler düzenlemek amacıyla başkent Moskova'da toplandı. Cumartesi günü gerçekleşen gösterilerde aralarında muhalefet lideri Aleksey Navalni'nin de bulunduğu yaklaşık bin kişi göz altına alındı.

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