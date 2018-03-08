Rusya Devlet Başkanı Putin, Dünya Kadınlar Günü için bir mesaj yayınladı. Putin mesajında kadınlara özel bir şiir okudu.

Putin Dünya Kadınlar Günü için şiir okudu İZLE



KADINLAR GÜNÜNÜ ŞİİR OKUYARAK KUTLADI

Rossiya 24 televizyonuna canlı bağlanan Putin, Rus şair Andrey Dementyev'in şiirinden dizeler okuyarak tüm kadınların bu özel gününü de kutlamayı ihmal etmedi.

"TÜM BUNLAR SİZİN İÇİN DEĞERLİ KADINLAR"

Putin konuşmasının başında, "Rusya'nın değerli kadınları, Tüm kalbimle Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Baharın başında kutladığımız bu bayramda gülümsemeler, çiçekler ve içten duygularla bahar ruhu her yerde. Tüm bunlar sizler için sevgili kadınlar. Size olan büyük saygımızı, güzelliğinize ve narinliğinize olan hayranlığımızı bir kez daha dile getirmek için böyle bir sebebimiz olmasından mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.