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Putin Fox News'ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

ABD Başkanı Trump ile Helsinki'de görüşme gerçekleştiren Putin, görüşmenin ardından Fox News'e katıldı. Programda Chris Wallace'ın sorularını yanıtlayan Putin kendisine uzatılan kağıdı tedbiren almadı

Haber Merkezi | 18.07.2018 - 10:13..
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Putin Fox News'ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de tarihi bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmada her ne kadar yapıcı gelişmeler olsa da bu gelişmelerin suni olduğu, görüşmeye ilişkin detaylarla ortaya çıkıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li Fox News kanalına verdiği röportajda da, arada yaşanan bu güvensizlik durumu tescillendi.

Putin Fox News'ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

Putin Fox News'ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

SEÇİMLERE MÜDAHALE

Eski bir KGB ajanı olan Putin, Chris Wallace'ın programında kendisine sorulan sorulara yanıt veriyordu. Wallace bir ara, Putin'e ABD'deki seçimlere müdahil olup olmadığına ilişkin bir soru sordu ve elindeki kağıdı da buna delil olarak sundu.

Demokrat Parti'nin seçim listelerini, bilgilerini siber yöntemlerle Rusların ele geçirdiğini savunan Wallace, seçime Rusya'nın müdahil olup olmadığını sordu. Tam da bu noktada elindeki kağıdı Putin'e uzatan Wallace ile Rus devlet başkanı arasında bir anlık bir duraklama oldu.

Putin Fox News'ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

KENDİSİNE UZATILAN KAĞIDI ALMADI

Putin, Wallace'ın kendisine uzattığı kağıdı bir süre onun elinde bekletirken, sunucu Putin'e kağıdı alıp incelemesi yönünde çağrıda bulundu. Bunun üzerine Putin sunucuya kağıdı almayarak masaya bırakmasını söyledi.

Putin Fox News'ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

Bir anda neye uğradığını şaşıran Wallace kağıdı masaya bırakırken, Putin iddialara cevap verdi. Putin'in, kendisine uzatılan kağıdı almamasına sebep olarak parmak izi bırakmama ve olası kimyasal saldırılara karşı tetikte olmak gibi KGB ajanlığından kalma eski tedbirler olduğu belirtti.

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