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Putin her yeri vurabilecekleri füze yaptıklarını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık ulusa sesleniş toplantısında ABD'ye adeta gözdağı verdi. Putin, 'Dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecek füze geliştirdik' dedi.

RUPTLY | 01.03.2018 - 13:43..
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Putin her yeri vurabilecekleri füze yaptıklarını açıkladı

Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, geleneksel yıllık usula sesleniş konuşmasını Moskova'dan gerçekleştiriyor. 18 Mart tarihindeki seçim öncesinde vaatlerini de sıralayan Putin, konuşmasında adeta ABD'ye gözdağı verdi.

Putin her yeri vurabilecekleri füze yaptıklarını açıkladı

DÜNYANIN HER YERİNİ VURABİLİRİZ

Putin, yaptığı konuşması sırasında yeni bir balistik füze geliştirdiklerini ve kıtalararası menzile sahip olan bu füzenin dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecek kapasitede olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı, yeni füzenin hava savunma sistemleri tarafından müdahale edilmesinin zor olduğunu belirtti.

YENİ NÜKLEER BAŞLIKLAR GELİŞTİRİLDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, adeta gövde gösterisine dönüştürdüğü toplantıda şovunu devam ettirdi. İnsansız su altı araçları ve kruz füzeleriyle taşınabilen yeni nükleer başlıklar geliştirdiklerini açıklayan Putin, bu füzelerin tespit edilemeyeceklerini belirtti.

Putin, "Rusya, başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı özellikte füzeler geliştirdi" ifadelerini kullandı.

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