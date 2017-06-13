Putin ile Kral Selman arasında Katar görüşmesi

Kremlin Basın Merkezinde yapılan açıklamaya göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in telefonda Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizi görüştüğü bildirildi.

İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRME İSTEĞİ

Rusya-Suudi Arabistan ikili ilişkilerini değerlendiren Putin ve Kral Selman, iş birliğini geliştirmeye yönelik isteğini dile getirdi.

Putin ve Kral Selman, iki ülke arasında farklı alanlardaki temasların sürdürülmesi konusuna mutabık kaldı.

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