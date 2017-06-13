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Putin ile Kral Selman arasında Katar görüşmesi

Rus lider ile Kral Selman arasındaki telefon görüşmesinde, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz ele alındı.

13.06.2017 - 14:11
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Kremlin Basın Merkezinde yapılan açıklamaya göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in telefonda Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizi görüştüğü bildirildi.

İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRME İSTEĞİ

Rusya-Suudi Arabistan ikili ilişkilerini değerlendiren Putin ve Kral Selman, iş birliğini geliştirmeye yönelik isteğini dile getirdi.

Putin ve Kral Selman, iki ülke arasında farklı alanlardaki temasların sürdürülmesi konusuna mutabık kaldı.

Putin ile Kral Selman arasında Katar görüşmesiFOTOĞRAF: ARŞİV

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