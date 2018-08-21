taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.09525
Euro
7.03295
Altın
1192.799

Putin, Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da yaşayan Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı.

İHA | 21.08.2018 - 13:09..
  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bayram mesajında, İslamiyetin gerçek değerlerinin insanları birleştirmeye ve iyi komşuluk geleneğini takip etmeye yardımcı olduğunu belirtti. Putin, “Kurban Bayramı, iyilik ve adalet, merhamet ve dindarlık, komşularına, başkalarına karşı dikkatli ve samimi bir tavır göstergesidir.” dedi.

"İSLAMİYETİN GERÇEK DEĞERLERİ HALKI BİRLEŞTİRİYOR"

Putin tebrik mesajında ayrıca, “Bugün dahi İslamiyetin gerçek değerleri, Rus Müslümanların ruhani yaşamının temeli olarak hizmet etmeye devam etmesi çok önemlidir. Ülkemizin derin tarihsel kökleri olan farklı halkların, dinlerin ve kültürlerin temsilcileri arasında iyi komşuluk geleneğini takip ederek halkı birleştirmeye yardımcı oluyor.” diyerek dindar Rusların ülkeyi diri ve bir tuttuğunun altını çizdi.

Putin, Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Teknolojide 'yerli ve milli' hamle

Teknolojide 'yerli ve milli' hamle

179
Aziz Yıldırım: Öyle büyük lükslerim yok

Aziz Yıldırım: Öyle büyük lükslerim yok

192
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Arafat'ta Vakfe Duası

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Arafat'ta Vakfe Duası

267
Taraftar Karius'u Behlül'e benzetiyor

Taraftar Karius'u Behlül'e benzetiyor

40
Kayseri'de acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kayseri'de acemi kasaplar hastanelere akın etti

50
Kızının gözleri önünde eşini defalarca bıçakladı

Kızının gözleri önünde eşini defalarca bıçakladı

91
Trump: Yakında İsrail'in Muhammed adlı başbakanı olacak

Trump: Yakında İsrail'in Muhammed adlı başbakanı olacak

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM