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Putin oy kullandı

Rusya'da seçimler tüm hızıyla sürüyor. Putin oy vermek için Rusya Bilimler Akademisi'ne gitti.

Haber Merkezi | 18.03.2018 - 10:19..
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Putin oy kullandı

Rusya'da 109 milyona yakın kayıtlı seçmen bugün Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri için sandık başına gidiyor.

Putin oy kullandı

8 ADAY YARIŞIYOR

18 Mart seçimlerinde Rusya'da şu anda 8 aday yarışıyor ve bunlar arasında Rusya'nın mevcut devlet başkanı olan bağımsız aday Vladimir Putin, Rus sosyetesinin tanınan isimlerinden biri olan liberal kadın aday Kseniya Sobçak, Komünist Parti'nin adayı Pavel Grudinin, milliyetçi çizgideki söylemleri ile bilinen Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovskiy, Rusya Halk Birliği partisinin adayı olan ve milliyetçi çizgisiyle bilinen Sergey Baburin, Komünist partidenMaksim Suraykin, Büyüme Partisi'nin adayı Boris Titov ve liberal Yabloko Partisi'nin adayı Grigoriy Yavlinskiy yer alıyor.

PUTİN OYUNU MOSKOVA'DA KULLANDI

Putin de oy vermek üzere Rusya Bilimler Akademisi'nde yer alan 2151 numaralı seçim merkezine gitti ve oyunu kullandı. Putin, oyunu önceki seçimlerde olduğu gibi yine Moskova'daki merkezde kullanarak şaşırtmadı.

Putin oy kullandı

BASINA AÇIKLAMA YAPTI

Putin oy kullanmasının ardından basına da bir açıklama yaptı. Putin, 'kendine devlet başkanlığı görevine devam etme hakkını verecek her oy oranını başarı olarak kabul edeceğini' ifade etti.

PUTİN FAVORİLERDEN

18 Mart seçimlerinde ise bazı otoriteler tabi ki 8 adayın arasından en güçlü adayın yine 6 yıldır görevde bulunan Putin'in olacağını ve oylama bittiğinde yeniden Başkan seçileceğini söylüyor.

Putin oy kullandı

18 MART KIRIM'IN RUSYA'YA BAĞLANDIĞI TARİH

Ayrıca 18 Mart'ın Rusya Devleti için önemli bir tarih, çünkü bu tarihte Kırım bağımsızlığını ilan ederek Rusya'ya bağalanmıştı. İşte bu tarih; Kırım'In Rusya'ya bağlanmasının dördüncü yıl dönümü olarak tarihe geçiyor.

1996 YILINDA İLK KEZ İKİNCİ TURA KALINDI

Seçimlerin sonucunda mutlak çoğunluk sağanamazsa ikinci tura gidilecek. Ülke ilk kez 1996 yılında ikinci tura gitmiş ve Boris Yeltsin yeni devlet başkanı seçilmişti.

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