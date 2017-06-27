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Putin, Rusya tarihinin en önemli kişilerinden biri oldu

Yapılan ankete göre Rusya Devlet Başkanı Putin; Stalin ve Lenin gibi adını tarihe yazdırdı.

27.06.2017 - 12:04
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  2. Dünya

Rus kamuoyu araştırma merkezi Levada Center, Rusya'nın 48 bölgesinden 1600 kişinin katılımıyla bir anket yaptı.

STALİN EN ÖNEMLİ İNSAN SEÇİLDİ

Ankete göre katılımcıların yüzde 38'i Sovyet lideri Joseph Stalin'in en önemli insanı olduğunu öne sürdü.

Putin, Rusya tarihinin en önemli kişilerinden biri oldu

PUTİN İKİNCİ SIRADA

Katılımcıların yüzde 34'ü de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve şair Aleksandr Puşkin'in en önemli kişilikleri olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 32'si de Ekim Devrimi'nin lideri Vladimir Lenin'in tarihin en önemli insanı olduğunu ifade etti.

"BÜYÜK VATAN SAVAŞI STALİN'İN İMAJINI GÜÇLENDİRİYOR"

Rus tarihçi Aleksandr Dyukov'un konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnsanlar Stalin'in önemli bir kişi olduğunu söylediğinde aslında Büyük Vatan Savaşı'ndan ve devletin o dönemki gücünden söz ediyorlar. Büyük Vatan Savaşı, Stalin'in imajını güçlendiriyor" dedi.

Putin, Rusya tarihinin en önemli kişilerinden biri oldu

PUTİN'İN DIŞ POLİTİKADA UYGULADIĞI POLİTİKA RUSLARIN GÖZÜNDE ÖNEMLİ

Dyukov, Putin'in Rusların gözünde bu kadar önemli olmasının nedenine ilişkin de Kırım'ın Rusya'ya geri dönmesi ve Rusya'nın Batılı partnerlerle zıtlıklar yaşadığı bu dönemde, uyguladığı dış politika olduğunu söyledi.

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