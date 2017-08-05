taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.545
USD
3,5287
EURO
4,1546
ALTIN
143,01
PETR
52,3400

Putin: Seçimlere aday olup olmamayı düşüneceğim

Rusya Devlet Başkanı Putin, gelecek sene düzenlenecek başkanlık seçimlerinde aday olup olmamakta kararsız.

05.08.2017 - 09:45
  1. Haberler
  2. Dünya
Putin: Seçimlere aday olup olmamayı düşüneceğim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Buryatiya ve İrkutsk bölgesindeki orman yangınlarının sonuçlarıyla mücadele hakkında bir toplantıya katıldığı sırada, evi zarar bölge sakinleri ile görüntülü bir konuşma gerçekleştirdi.

Putin: Seçimlere aday olup olmamayı düşüneceğim

"BUNU DÜŞÜNECEĞİM"

Konuşma sırasında, "Bir dahaki seçimlerde aday olmanızı rica ediyoruz" diyen bölge sakinlerine Putin, “Peki, bunu düşüneceğim. Teşekkür ederim” yanıtını verdi.

64 yaşındaki Putin'in 'hala formdayım' pozu- FOTO GALERİ

SORULARA CEVAP VERMEMİŞTİ

Bu sene ABD’li yönetmen Oliver Stone ile bir röportaj yapan Putin, seçim ile ilgili sorulara cevap vermekten kaçınmıştı. Ayrıca Putin, 21 Temmuz’da Soçi’de de henüz bu yönde bir karar almadığını belirtmişti.

Putin zıpkınla balık avladı İZLE

Putin: Seçimlere aday olup olmamayı düşüneceğim

2 SAATLİK DALIŞ

Bu arada Putin Tuva Cumhuriyeti'nde iki gün kaldı ve birçok aktivite gerçekleştirdi. Bir dalış da yapan Putin burada 2 saat kaldı ve bir de balık tutmayı başardı.

Putin: Seçimlere aday olup olmamayı düşüneceğim

"HALA FORMDAYIM MESAJI"

Putin, "64 yaşıma rağmen hâlâ formdayım" mesajı verdi. Bazı kişiler ise Putin'in bu pozu seçim kampanyasında daha dinamik görünmek istediği için verdiği görüşünde birleşiyor.

Putin: Seçimlere aday olup olmamayı düşüneceğim

BAYKAL GÖLÜ KORUNACAK

UNESCO Dünya Listesi'nde yer alan ve 1,700 metre derinliğe sahip olan Baykal Gölü'nün ev atıkları ve kimyasallar yüzünden kirlendiği belirtildi. Yapılan toplantılar sonrası bir ekip gölün temizlenmesini sağlayacak ve gölün tekrar kirlenmemesi için gerekli önlemler alınacak.

İlginizi Çekebilir
‘Lucifer’ Avrupa’yı kavuruyor
Normalin on dereceye kadar üzerinde seyreden sıcaklıkla Avrupa'yı vurdu. Lucifer olarak adlandırılan hava dalgası 9 kişinin canını aldı.
BAE'li elçiden büyük densizlik
Mail adresi hacklanan BAE,ABD büyükelçisi Yusuf Uteybe'nin bir gazeteciye attığı hadsiz Türkiye e-postaları ortaya çıktı.
Hindistan'da kadınların uyurken saçları kesildi
Hindistan'da en az 55 kadın uykularında ya da baygınken saldırıya uğrayıp saçlarının kesildiğinden şikayetçi oldu.
Federica Mogherini İran'da
AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, Hasan Ruhani'nin yemin töreninde yerini alacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YAŞ'ta ABD'nin istediği olmadı

YAŞ'ta ABD'nin istediği olmadı

43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere kongre mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere kongre mesajı

66
Alman bakan Gabriel'den AB'ye Türkiye mektubu

Alman bakan Gabriel'den AB'ye Türkiye mektubu

97
Başbakan Yıldırım Vietnam ziyaretiyle bir ilke imza atacak

Başbakan Yıldırım Vietnam ziyaretiyle bir ilke imza atacak

37
Amerikalı sözcü McGurk PYD sorusunu geçiştirdi

Amerikalı sözcü McGurk PYD sorusunu geçiştirdi

52
Aleyna Tilki tatilde

Aleyna Tilki tatilde

82
Dişi köpeklerine yaklaştı diye köpeği silahla öldürdüler

Dişi köpeklerine yaklaştı diye köpeği silahla öldürdüler

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM