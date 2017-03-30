Putin, Trump'la görüşmeye hazır

Arhangelsk kentinde düzenlenen Uluslararası Arktik Forumu'na Rusya Devlet Başkanı da katılarak bir konuşma yaptı.

"İKİ LİDERİ BİR ARAYA GETİRMEKTEN MEMNUNİYET DUYARIZ"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö yaptığı konuşmada “Putin ve Trump’ın katılımıyla Arktik Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyarız” ifadelerini kullandı.

"BU ETKİNLİĞE KATILMAKTAN MEMNUNİYET DUYACAĞIM"

Putin de bu görüşmeye hazır olduğunu belirterek, "Bence bu tür etkinliklerin organize edilmesi açısından Finlandiya çok uygun bir ülke, Helsinki de çok uygun bir yer. Gerçekleşmesi halinde, bu etkinliğe katılım sağlamaktan büyük memnuniyet duyacağım. Eğer gerçekleşmezse, G-20 Zirvesi’nde ABD başkanı ile bir görüşme yapabiliriz.” diye konuştu.

"İYİ İLİŞKİLER GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Putin ayrıca ABD ile iyi ilişkiler geliştirmek istedilerini de belirtti. Putin, "ABD’yi iyi ortaklık ilişkileri geliştirmek istediğimiz büyük bir devlet olarak görüyoruz ve ona bu şekilde yaklaşıyoruz. Geri kalan her şey yalan ve hayal ürünü” dedi.

"BAZI HASSAS KONULARDA İŞBİRLİĞİMİZ GENİŞLİYOR"

Putin, Suriye konusunda ABD ile işbirliğinin geliştiğini belirterek, "Her şeye rağmen, Suriye'de işbirliği dahil olmak üzere, bazı hassas konularda gerçek işbirliğimiz genişliyor ve derinleşiyor. Amerikalı partnerlerimizin işbirliğinin gelişmesiyle ilgilendiklerini hissediyoruz. Bu, iyi bir sinyal"

İDDALARI REDDETTİ

Rusya Devlet Başkanı ayrıca 'Trump'ın kazanması için ABD seçimlerine müdahale ettiği ya da Rus diplomatların ABD'de ajan faaliyetleri yürüttüğü' iddialarını kesin bir dille yalanlayarak reddetti.

"ABD İLE SAVAŞMA NİYETİNDE DEĞİLİZ"

Putin, "Savunmaya diğer ülkelerin tamamından daha fazla kaynak aktaran ABD ile savaşma veya rekabet etme niyetinde değiliz. Rusya ve ABD, iki nükleer güç ve uluslararası güvenlik bakımından gezegende ve uluslararası toplumda özel bir sorumluluğa sahip. Elbette, askeri alanda ne kadar çabuk işbirliği kurarsak, o kadar iyi"