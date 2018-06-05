Putin ve Kurz bir araya geldi

Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Başbakan Sebastian Kurz bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen iki görüşmenin ardından, iki ülke bakanlıkları arasında çeşitli konularda anlaşmalar imzalandı.
"GÜVENLİ ENERJİ İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ"
İmza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin, Avusturya’nın misafirperverliğine teşekkür ederek, bu yıl iki defa bir araya geldiği Başbakan Kurz ile yaptıkları görüşmenin çok yapıcı ve olumlu atmosferde geçtiğini söyledi.
Yaklaşık 50 yıl önce başlayan gaz ticaretinin iki ülkeyi birleştiren önemli bir unsur olduğuna işaret eden Putin, "Sanırım şöyle dersek mübalağa etmiş olmayız. Rusya ve Avusturya bütün Avrupa için güvenli enerjinin sağlanması için çaba sarf ediyor." diye konuştu.
Suriye’de yaşanan iç savaşı da ele aldıklarını anlatan Putin, Avusturya’nın Suriyeli sığınmacılara yönelik yaptığı yardımların önemine işaret ederek, “Avrupa, Suriye ve komşu ülkelerden sığınmacı akınının azalmasını istiyorsa, insanların evlerine geri dönmeleri ve kendi ülkelerinde normal bir yaşam sürmelerini sağlamak için çaba sarf etmesi gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.
İKİ ÜLKE TİCARİ KAPASİTESİ 50 MİLYAR EURO
Başbakan Sebastian Kurz da iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin olumlu çizgide sürdüğünü belirterek, son yıllarda yaşanan gerginliklere rağmen ikili ilişkilerin ciddi anlamda olumsuz yönde etkilenmediğini ifade etti.
Avusturya ve Rusya arasındaki ticari kapasitenin 50 milyar euronun üzerine çıktığını kaydeden Kurz, ülkesinin Rusya’ya yaptığı direkt yatırımın 7 milyar euro seviyesinde olduğunun altını çizdi.
Kurz, iki ülke bakanlıkları arasında tarım ve turizm gibi alanlarda anlaşmalar imzalandığını, Rusya ve Avusturya arasındaki gaz ticaretinin 50’inci yıl dönümünde bu alandaki iş birliğinin derinleştirilmesi için de anlaşmalar yapıldığını söyledi.