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Putin'den S-400 füze sistemi hakkında açıklama

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerinde S-400 füze savunma sistemi konusunu görüştüklerini anlattı.

01.06.2017 - 15:03
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Putin'den S-400 füze sistemi hakkında açıklama

"Ancak bu sistemleri henüz ülke dışında üretmedik." diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MÜMKÜN OLMAYAN HİÇBİR ŞEY YOK"

"Bugün Hindistan Başbakanı ile nasıl ve hangi şartlarda üreteceğimizi görüşeceğiz. Süreç, teknoloji ve personel yetiştirilmesi açısından büyük bir hazırlık gerektiriyor. Ancak mümkün olmayan hiçbir şey yok. Bu modern sistemlerin sevkiyatı konusuna tekrar döneceğiz. Bu sistemlerin etkili olduğunu hem Rus hem de Türk askeri yetkilileri biliyor"

"SURİYE'NİN BÖLÜNME OLASILIĞINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Suriye'nin bölünme olasılığından endişe duyduklarını belirten Putin "Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin kurulmasında da bazı endişeler oluşuyor. Bu bölgelerin gelecekte Suriye'nin bölünmesinde rol model olmaması lazım. Aksine bu bölgelerin, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve gelecekteki siyasi diyaloğa örnek teşkil etmesi gerekiyor" dedi.

"TÜRKİYE'NİN PKK KONUSUNDAKİ ENDİŞELERİNİ BİLİYORUZ"

Diğer yandan Putin, Türkiye'nin terör örgütü PYD/PKK konusundaki endişelerini bildiklerini belirterek, "Bu konularda yapıcı bir çalışma yürütmeye özen gösteriyoruz" dedi.

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