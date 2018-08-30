Putin'in Batı'da popüler olmasının 3 nedeni

Avusturya'da yayın hayatını sürdüren Der Standard gazetesi, Putin'in Batı'da ve politikacılar arasında neden bu kadar popüler olduğuyla ilgili bir makale hazırladı.

ALMANYA, AVUSTURYA VE ABD'DEKİ CUMHURİYETÇİLER SEVİYOR

Rusya Devlet Başkanı Putin'in sadece Avusturya Özgürlük Partisi, Almanya için Alternatif (AfD) ve Ulusal Cephe'de sevilmediğini, aynı zamanda ABD'de Cumhuriyetçi Parti'de de oldukça sevildiği kaydedildi.

Putin'in popülerliğinin arkasında ise başlıca 3 neden var. Bunlardan ilki erkeklikle ilgili görüşleri, aile gibi geleneksel değerlerden yana tavır sergilemesi ve dünyada kaosu değil düzeni desteklemesi.

LİBERALLİKTEN YANA HAREKET EDİYOR

İkinci neden de toplumsal, askeri ve ekonomik alanlarda Batı ülkelerinin hakim güç olmasını istememesi. Nitekim Putin, eşcinsellik ve feminizm propagandasına, NATO'ya, ABD dolarının uluslararası arenadaki hegemonyasını karşı çıkıyor ve liberallikten yana hareket ediyor.

Putin'in popülerliğinin en büyük nedeni de kişisel özellikleri. Putin, çok sempatik, ironik, kıvrak zekalı, mütevazı, samimi ve espri anlayışına sahip biri.

Putin Sibirya dağlarında VİDEO