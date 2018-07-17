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Dünya Kupası madalyasını cebine attı

Fransa'nın FIFA Dünya Kupası Finali'nde Hırvatistan'ı 4-2 yenip şampiyon olduğu maçın ardından yapılan madalya töreninde çok ilginç bir an yaşandı.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 11:49..
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Dünya Kupası Fransa'nın şampiyonluğu ile tamamlandı, ancak kupaya ilişkin detaylar henüz yeni yeni gün yüzüne çıkıyor. Fransa'nın kupa seromonisinde futbolculara madalya takılırken o madalyalardan biri bir görevli tarafından cebe indirildi.

Dünya Kupası madalyasını cebine attı

TÖRENDE MADALYA ŞOKU

Şampiyon olan Fransız futbolcular ve teknik ekip madalyalarını Rusya Devlet Başkanı Putin, FIFA Başkanı İnfantino, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç'ten almak üzere platforma tek sıra halinde geldi.

Putin'in sekreteri Dünya Kupası madalyasını cebine attı ViDEO

Şampiyonlara madalyalar tek tek takılırken Putin'in arkasında yer alan bir kadın dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Greizmann'ın ardından Didier Deschamps'a madalyasını takmak için hazırlanırken arkasında yer alan yetkili kadın elinde tuttuğu madalyayı hızlıca cebine soktu.

'YAĞMURDAN KORUMAK İÇİN'

Tüm dünyada gündem olan anlarda yetkilinin madalyayı yağmurdan korumak ve daha sonra Putin'e vermek üzere cebine koyduğu iddia edildi fakat sosyal medya üzerinden dünya çapına yayılan görüntülere yorum yapanlar, bu yapılan hareketin madalyayı koruma amaçlı olduğuna inanmazken, madalyayı almak için yapıldığı belirtildi.

Bu arada madalyayı cebine atan kişinin Almanya eski Futbol Federasyonu Başkanı Marion Mayer-Vorfelder olduğu tespit edildi.

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