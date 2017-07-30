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PYD yine sivilleri hedef aldı: 1 çocuk öldü, 6 yaralı

Terör örgütü PKK/PYD'nin Halep'in kuzeyindeki Azez ilçesine havan topuyla düzenlendiği saldırıda bir çocuk öldü, 6 sivil yaralandı.

30.07.2017 - 21:33
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Muhaliflerin kontrolündeki Azez'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Heysem Ceber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK/PYD'nin ilçenin güneyindeki Kel Cibrin köyünü havan toplarıyla hedef aldığını bildirdi.

"KÜÇÜK BİR KIZ ÇOCUĞU YAŞAMINI YİTİRDİ"

Ceber, "Havan toplarının yerleşim yerlerini isabet alması sonucu bir kız çocuğu yaşamını yitirdi, 6 sivil de yaralandı.'' dedi.

BİR YARALI TÜRKİYE'YE SEVK EDİLDİ

Yaralıların Azez'deki hastanelerde tedavi altına alındığını belirten Ceber, durumu ağır olan bir yaralının Türkiye'ye sevk edildiğini kaydetti.

Terör örgütünün, Kel Cibrin köyüne geçen hafta düzenlediği havan toplu saldırıda da İHH'nın Sivil Savunma Müdürü ile 15 sivil yaralanmıştı.

PKK/PYD, işgal ettiği Afrin ili ile Tel Rıfat ilçesinden, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesi ve çevresine sık sık havan toplarıyla saldırı düzenliyor.

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