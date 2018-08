Rafet El Roman dün akşam Çarkıfelek programına konuk olmuş, makyajı abartınca ilginç görüntüler ortaya çıkmıştı. Kimisi de Rafet El Roman'ın botoksu abarttığını iddia etmişti.

Bugün sosyal medyada hakkında çok konuşulan ve esprili yorumlara tutulan Rafet El Roman, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak bu eleştirilere yanıt verdi.

"BOTOKS YOK, MAKYAJ YOK"

Rafet El Roman, paylaşımında "No botoks, No make up, No filter... Sadece karizma sadece ışık..." sözlerine yer verdi.