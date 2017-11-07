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Rafflesia Arnoldii nedir

Dünyanın en büyük çiçeği olan Rafflesia Arnoldii, ağır ve kötü kokusuyla yanına yaklaşmak istenilmeyen bitkilerden biridir.

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Sütleğengiller ailesi kategorisinde olan Rafflesia Arnoldii 90 cm çapında ve 7 ile 11 kg arasında bir ağırlıktadır.

Rafflesia Arnoldii nedir

Çürümüş et gibi koku yayması nedeniyle Rafflesia Arnoldii, anavatanı Endonezya'da ‘ceset çiçeği’ olarak adlandırılır.

Rafflesia çiçeği, Tetrastigma adlı bitkinin kök ve dallarına bağımlı yaşar ve tomurcuklanma evresi, bağımlı olduğu bu bitkinin kök veya dallarında gerçekleşir.

Rafflesia Arnoldii nedir

Tomurcuk evresinde tıpkı bir lahana gibi yuvarlak ve kapalı yapraklar şeklinde bir görünüm alır. Bu top halindeki görünümü aylar boyunca devam ederken gün geçtikçe büyür.

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