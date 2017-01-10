İran’ın Eski Cumhurbaşkanı Ekber Haşimi Rafsancani’nin cenaze töreni için on binlerce kişi Tahran Üniversitesi'nde toplandı.

TAHRAN SOKAKLARI DOLDU TAŞTI

İran Devlet Televizyonu, Ayetullah Ali Hamaney’in yönettiği Eski Devlet Başkanı Rafsancani’nin cenaze töreni için 10 binlerce kişinin sokakları doldurduğunu gösterdi.

Tahran sokaklarında en son Humeyni'nin cenaze töreninde bu kadar kalabalık görülmüştü.

Rafsancani’nin cenaze törenine yüksek katılım VİDEO

HAMANEY İLE ARASI İYİ DEĞİLDİ

Cenaze töreninde Ruhani lider Ali Hamaney, Devlet Başkanı Hasan Ruhani ve Parlamento Başkanı Ali Larijani ile birlikte Rafsancani’nin tabutunun önünde dua etti.

Rafsancani ile Hamaney'in arasında son aylarda sert polemikler yaşanıyordu.

"ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

"Rafsancani'nin 2 saat içinde kalp krizi geçirip hastanede öldürüldüğü" söylentileri önceki gün İran sokaklarını karıştırdı.

Pazar günü 82 yaşında kalp krizinden hayatını kaybeden Rafsanjani’nin 1979 devrimi lideri Ruhullah Hamaney’in bulunduğu mezarlığa gömüleceği bildirildi.