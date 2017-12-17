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Rafsancani'nin kızı: Normalin 10 katı radyasyon çıktı

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi, babasının cesedinde normalin 10 kat üzerinde radyasyon tespit edildiğini söyledi.

AA | 17.12.2017 - 04:34..
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İran'da yayın yapan Fararu haber sitesine göre, Faize Haşimi, "İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin bazı üyeleri ve aile üyelerimiz arasında gerçekleştirilen toplantıda, incelemeler sonucu babamın cesedinde normalin 10 kat üzerinde radyasyon tespit edildiği bildirildi." dedi.

Babasının ölüm nedeninin bununla ilgisi olmadığını ifade eden Haşimi, dosyanın konsey tarafından kapatıldığını belirtti.

Alleme Tabatabai Üniversitesinde mart ayında düzenlenen Rafsancani'yi anma töreninde konuşan kızı Faize Haşimi, babasının ölümüyle ilgili bazı belirsizliklerin olduğunu kaydetmişti.

Rafsancani'nin kızı: Normalin 10 katı radyasyon çıktı

Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi

"KALP KRİZİ" DENMİŞTİ

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanlığını yürüten ve 1989-1997 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Rafsancani, 8 Ocak günü hayatını kaybetmişti. Kardeşi Muhammed Haşimi Rafsancani, bir gün sonra İran Devlet Televizyonuna yaptığı açıklamada, abisinin ölümünün "kalp durması" nedeniyle gerçekleştiğini söylemişti. Yine aynı gün Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Muhammed Agacani, düzenlediği basın toplantısında Rafsancani'nin sağlıklı bir bünyeye sahip olduğunu fakat bununla beraber kalp rahatsızlığı riskinin de bulunduğunu ifade etmiş, ilk belirlemelere göre ölüm nedenini "kalp krizi" olarak açıklamıştı.

Rafsancani'nin kızı: Normalin 10 katı radyasyon çıktı

İran İslam Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani

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