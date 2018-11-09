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Rahip Santoro'yu öldüren iki zanlı adliyede

İtalyan rahip Andrea Santoro'yu öldüren Oğuzhan Akdin ile ağabeyi Alparslan Akdin'i yaralayan 2 zanlı ile yardım etmekle suçlanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA | 09.11.2018 - 11:41..
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Trabzon'da 5 Şubat 2006'da, Santa Maria Katolik Kilisesi'nin İtalyan rahibi Andrea Santoro'yu (61), 16 yaşındayken tabancayla vurarak öldürmekten 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve 2 yıl önce tahliye edilen Oğuzhan Akdin, bir süre önce Bodrum'a yerleşti.

TABANCAYLA BACAKLARINDAN VURULARAK YARALANDI

Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, geçen pazar gecesi, Ortakent Mahallesi Alikelle Ormanı mevkiinde, tartıştıkları kişilerce, tabancayla bacaklarından vurularak yaralandı.

BODRUM'DA GÖZALTI

Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın zanlıları E.D. ve S.K., Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheliye yardım ettikleri öne sürülen iki kadın B.A. ve Y.U. da Bodrum'da gözaltına alındı.

"ARKAMIZDAN KONUŞTU"

Şüpheliler, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, bugün adliyeye sevk edildi. Kavganın iki grup arasında husumetten kaynaklandığı, zanlıların Akdin kardeşleri, arkalarından konuştukları için vurduklarını söylediği öğrenildi.

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