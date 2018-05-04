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Rakkalı çocukların zorlu yaşam mücadelesi

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rakka kent merkezi, hayatta kalmak için çöplükler ve molozlar arasında atık toplayan çocuk manzaralarına sahne oluyor.

AA | 04.05.2018 - 20:52..
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Terör örgütü YPG/PKK, bir dönem DEAŞ'lı teröristlerin 'kalesi' olan Rakka'yı, Ekim 2017'den bu yana işgal altında tutuyor.

Rakka kent merkezinde insani kriz her geçen gün daha da büyüyor.

DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin yoğun hava saldırıları sonucu kent merkezinin neredeyse tamamı harabeye döndü. Başka çareleri olmadığı için evlerine dönen çok az sayıda sivil, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Rakkalı çocukların zorlu yaşam mücadelesi

BİNALARIN YÜZDE 90'NI YERLE BİR

Kent merkezindeki çocukların büyük bir kısmı ailelerine destek olmak için okula gitmiyor.

Yaklaşık 20 bin sivilin evlerine döndüğü kent merkezindeki çocuklar, okul ve oyun yerine günlerinin neredeyse tamamını çöplüklerde plastik atıkları toplayarak geçiriyor.

Suriyeli aktivistlere göre, YPG/PKK işgalindeki kent merkezinin bazı mahallerinde binaların yüzde 90’nı yerle bir olurken, yıkılan binaların enkazında halen cesetler bulunuyor.

GEÇİM DERDİ ÇOCUKLARIN OMZUNDA

Rakka’da yaşayan 10 yaşındaki Muhammed, "Aileme destek olabilmek için iş aradım ancak bulamadım. Çöplükte atık aramaktan başka bir işim yok. İnşallah iş bulabilirim." diye konuştu.

Dokuz yaşındaki Hasan da ailesinin geçim sıkıntısı yaşadığını vurgulayarak, onlara destek olabilmek için okula gitmediğini ve çöpten topladıklarını sattığını söyledi.

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