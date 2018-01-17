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Ramazan Bingöl'ün 'Restoran İşletmeciliği' kitabı çıktı

“Restoranlar ve lokantalar nasıl yönetilir?” sorusunun cevabını Restoran İşletmeciliği kitabında veren Ramazan Bingöl, işletme alanı ile ilgilenen herkese yol gösterici olacak bir kitap ile geliyor.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 10:25..
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Kalem tutması gereken yaşlarda iş hayatına atılmak zorunda kalan Ramazan Bingöl, çeşitli meslek grupları ile meşgul olduktan sonra gıda sektörüne giriş yaptı. Önce küçük bir dükkanda işe başladı ve yıllar süren çalışmaları neticesinde restoran zincirlerini kuran Bingöl, farklı konseptlerde restoranlara sahip.

RESTORAN İŞLETMECİLİĞİNE DAİR TÜM BİLGİLER

Çeşitli üniversitelerde konferans ve seminerler veren BingölRestoran İşletmeciliği kitabında A’dan Z’ye işletmecilikle ilgili ihtiyacınız olan tüm bilgileri paylaşıyor. Bir teorisyenin kaleminden çıkmışçasına yazılan ve restoran ve lokantaların yönetimine dair tüm detayları bulabileceğiniz Restoran İşletmeciliği Alfa Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Ramazan Bingöl'ün 'Restoran İşletmeciliği' kitabı çıktı

Ramazan Bingöl’ün meslektaşlarından birebir dinlediği ve gözlemlediği sorunlar bu kitabın ortaya çıkışına zemin oluşturmuştur. Çevresindeki işletmecilerin kendilerine ve ailelerine vakit ayıramaması gibi gördüğü bu sorunlara yardımcı olabilmek adına bildiği, gördüğü, uyguladığı ve işletmesinde olumlu sonuçlar veren sistemleri anlatabilmek Restoran İşletmeciliği kitabının temellerinin atılmasındaki nedenlerdendir.

Ramazan Bingöl'ün 'Restoran İşletmeciliği' kitabı çıktı

Razaman Bingöl

Restoran İşletmeciliği’nde bir restoranın organizasyon şeması, tanıtım ve imajından servis ve müşteri ilişkilerine, hatta kriz yönetimine kadar birçok konuya değinen Bingöl, işletmecilikle ilgilenen herkes için bir başucu kitabı ortaya koymuştur.

Yazar: Ramazan Bingöl

Yayınevi: Alfa Yayınları

Yayım yılı: 2018

Syf: 406

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Kitap Yurdu

Kitap sayfası için iletişim:

[email protected]

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