Ramazan'da gündüz uykusu sağlık veriyor

Ramazan boyunca öğle saatlerinde ya da öğle sonrası 1-2 saatlik uyku, son derece dinlendirici.

Uzmanlara göre Ramazan boyunca gündüz uykusu vücudun su ve elektrolit kaybını önler, uzun süreli açlıktan metabolizmanın daha az etkilenmesine yardımcı olur.

"UYKUDA BEDEN İLE RUHSAL DİNLENME VARDIR"

Uzmanların görüşü şöyle:

Öğle saatlerinde ya da öğle sonrası iki saatlik uyku, son derece dinlendiricidir ve vücuttaki bütün stresi alır.

Uyuduktan sonra geri kalan zamanı daha verimli değerlendirmeyi sağlar.

Öğle uykusu uyuyanların uyumayanlara göre kalp krizi geçirme riski de yarı yarıya düşmektedir. Çünkü uykuda beden ile birlikte ruhsal dinlenme de vardır. Fizik olarak uykusuzluğa dayanılabilir ama ruhsal olarak dayanmak mümkün değildir.

Ruhsal gerilim de vücutta zararlı hormonların salgılanmasına neden olur, bu da kalp krizi riskini tetikler.

Eğer hafta içi gündüz uykusu mümkün değilse hafta sonu çok iyi uyumaya özen gösterilmelidir.