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Ramazan'da Marmaris sahilleri turistlere kaldı

Marmaris'te Ramazan ayının başlamasıyla plajlar, yabancı turistlere kaldı. Sıcak havayı fırsat bilen turistler, sahilde güneşlenip, denize girdi.

DHA | 17.05.2018 - 10:51..
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Ramazan ayının başlamasıyla Marmarisliler, evlerine çekilirken, sahil ile havuz kenarları yabancı turistlere kaldı.

YABANCI TURİSTLERLE DOLDU TAŞTI

Kent merkezinde caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler 33, hissedilen sıcaklık güneş altında 40 dereceye kadar ulaştı. Şehir merkezinden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar yabancı turistlerle doldu.

Ramazan'da Marmaris sahilleri turistlere kaldı

MARMARİSLİLER EVLERİNDE DİNLENİYOR

Daha çok Rus ve İngiliz turistlerin doldurduğu plajlarda kimileri şezlonglarda güneşlenmeyi tercih ederken, kimileri de denize girip serinledi. Paraşüt, banana, jet ski ve diğer su sporlarında heyecan arayan yabancı turistler gün boyu eğlendi. Otellerin havuz kenarları da sahil kadar doldu. Marmarisliler ise evlerinde veya gölgelik yerlerde dinlenmeyi tercih etti.

Ramazan'da Marmaris sahilleri turistlere kaldı

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, sıcakların nemle birlikte etkisini göstereceğini, artan nemle hissedilen sıcaklığın da fazla olacağını söyledi.

Ramazan'da Marmaris sahilleri turistlere kaldı


Ramazan'da Marmaris sahilleri turistlere kaldı

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