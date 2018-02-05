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Rampada bırakılan belediye otobüsü çocuk parkına düştü

Trabzon’da bir belediye otobüsü şoförünün sabaha karşı ilk seferinde ihtiyaç molası için rampada bıraktığı otobüs, aşağıya doğru kayarak çocuk parkına düştü.

İHA | 05.02.2018 - 11:15..
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Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Kalkınma Mahallesi’nde meydana gelen olayda, KTÜ Farabi Hastanesi'ne gitmekte olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsün şoförü ihtiyaç molası nedeniyle aracı rampada bıraktı.

ÇOCUK PARKINA DÜŞTÜ

Belli bir süre sonra hızlı bir şekilde kaymaya başlayan otobüs iki otomobile çarptıktan sonra reklam panolarını kırarak yolun aşağı kısmında yer alan çocuk parkına düştü.

Rampada bırakılan belediye otobüsü çocuk parkına düştü

Şans eseri sürücünün, yolcuların ve yoldan geçen vatandaşların olmaması nedeniyle kazada maddi hasar meydana gelirken, otobüs düştüğü çocuk parkından vinç yardımıyla çıkartıldı.

Rampada bırakılan belediye otobüsü çocuk parkına düştü

Rampada bırakılan belediye otobüsü çocuk parkına düştü

Rampada bırakılan belediye otobüsü çocuk parkına düştü

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