Rampada bırakılan belediye otobüsü çocuk parkına düştü

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Kalkınma Mahallesi’nde meydana gelen olayda, KTÜ Farabi Hastanesi'ne gitmekte olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsün şoförü ihtiyaç molası nedeniyle aracı rampada bıraktı.

ÇOCUK PARKINA DÜŞTÜ

Belli bir süre sonra hızlı bir şekilde kaymaya başlayan otobüs iki otomobile çarptıktan sonra reklam panolarını kırarak yolun aşağı kısmında yer alan çocuk parkına düştü.

Şans eseri sürücünün, yolcuların ve yoldan geçen vatandaşların olmaması nedeniyle kazada maddi hasar meydana gelirken, otobüs düştüğü çocuk parkından vinç yardımıyla çıkartıldı.