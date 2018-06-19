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Rapçi Ezhel beraat etti

Tutuklu yargılanan ünlü rapçi Ezhel, ilk duruşmada beraat etti.

DHA | 19.06.2018 - 10:12..
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Geçen ay gözaltına alınan Ezhel (Sercan İpekoğlu), ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldıktan sonra yapılan itiraz üzerine 23 Mayıs tarihinde yeniden gözaltına alınmış ve çıkartıldığı Anadolu Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

10 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

Sercan İpekçioğlu hakkında "uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Savcılık iddianamesinde, Ezhel'in sosyal medya paylaşımları ve şarkı sözleriyle uyuşturucu madde kullanımını alenen özendirdiği belirtilmişti.

TAHLİYE KARARI

Tutuklu yargılanan ünlü rapçi, ilk duruşmada beraat etti. Mahkeme, Ezhel'in tahliyesine karar verdi.

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