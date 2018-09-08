Rapçiler New York Moda Haftası'nda birbirine girdi

Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan New York Moda Haftası'nda müzik dünyasını da yakından ilgilendiren ve tekmelerin, tokatların havada uçuştuğu bir kavga çıktı.

Kavganın tarafları ise ünlü şarkıcı Nicki Minaj ile Cardi B.

BİR ANDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

etkinliğin devam ettiği sırada Cardi B Nicki'nin masasına doğru hamle yaptı ancak güvenlik görevileri rapçiyi durdurdu. Bir süre sonra Nicki'ye laf atan Cardi, daha sonra ayakkabısını çıkarıp Nicki'ye doğru fırlattı. İsabet etmeyen ayakkabı sonrasında masadan gvenlik önlemleriyle kalkan Minaj, salonu terk etmeye çalıştı, tam o anda Cardi yeniden Minaj'ın üzerine saldırdı, saçlarını çekmeye çalıştı.

Parti çıkışında Cardi'nin başında bir şişlik olduğu, ayaklarının da çıplak olduğu görüldü.

Cardi B ile Nicki Minaj kavga etti VİDEO

MİNAJ-CARDİ GERGİNLİĞİ

Yaşananların ardından Cardi Instagram hesabından bir yazı paylaştı. O yazıda "Sektördeki diğer sanatçıları eğer benimle çalışırsa onlarla çalışmayı bırakacağınız şeklinde tehdit ettiniz. Hakkımda büyük konuşmanıza izin veriyorum. Fakat çocuğumdan bahsettiğinizde..." diyerek küfürler yağdırdı.

Sanatçılar arasındaki gerginlik aylardır sürüyor... Nicki, yeni albümü Queen'de şarkısını "Bardi'yi gömecek" şeklinde seslendiriyor.