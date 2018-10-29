Rapunzel Sendromu hastasının midesinde kıl yumağı

1 Ajda Pekkan'ın panik gecesi Sevgilisi Bülent Çavuşoğlu ile Nişantaşı’nda bir mekanda eğlenen Ajda Pekkan, çıkışta görüntü vermemek için gazetecilerle adeta köşe kapmaca oynadı.

2 Beşiktaş 4 maç sonra kazandı Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Ç.Rizespor maçı 9 kişi tamamlarken, Beşiktaş ise Quaresma ile penaltıdan yararlanamadı.

3 İstanbul'da alzheimer hastası babasını rehin aldı Zeytinburnu’nda alzheimer hastası babasını rehin alan bir kişi, pompalı tüfekle etrafa ateş açtı.

4 Çöpte bulduğu kitap hayatını değiştirdi Çocukluk döneminde çöp konteynerinden kağıt toplarken bulduğu kitapla hayatı değişen Batuhan Yüksel, çalıştığı kitapçıda hem kendisi okuyor hem de öğrencilere kaynak sağlıyor.

5 Mustafa Pektemek gollerle döndü Beşiktaş'ta Rizespor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Mustafa Pektemek, ilk yarıda 2 güzel gol attı.

6 Çoban köpeğinin boğulmaktan kurtulduğu anlar Ardahan Posof'ta ineklerin bulunduğu kamyon kasasından atlayan çoban köpeği boynuna bağlı ip yüzünden asılı kaldı. Boğulma tehlikesi geçiren köpek kendini kurtardı.