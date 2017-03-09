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Raylarda selfie yapan çocuk trenin altında kaldı

İtalya'da, arkadaşlarıyla birlikte rayların üzerinde cep telefonuyla selfie yapmak isteyen bir çocuk, trenin altında kalarak can verdi.

09.03.2017 - 07:09
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Ülkenin güneyindeki Catanzaro kentinde 3 çocuğun öz çekim oyunu trajediyle sonuçlandı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, 13 yaşındaki Leonardo Celia, Soverato İstasyonu yakınındaki raylarda, iki arkadaşıyla birlikte tren yaklaşırken öz çekim yapıp sosyal medyada paylaşmak istedi.

Raylarda selfie yapan çocuk trenin altında kaldı

3 arkadaş, fotoğraf çekimi için 2000 yılında meydana gelen selde 13 kişinin can verdiği demir köprü üzerindeki rayları seçti. Ancak bu sırada hızla gelen Taranto-Reggio Calabria seferini yapan tren, Leonardo Celia'ya çarparak, 10 metre kadar sürükledi. Celia, olay yerinde yaşamını yitirirken diğer iki çocuğun ise kendilerini kurtarmayı başardığı belirtildi.

Gözyaşları içinde yaşananları anlatan makinistin, çocukları fark ettiği anda treni durdurmak için çok çaba sarf ettiğini söylediği kaydedildi. Kazanın şokuyla diğer iki çocuğun olay yerinden kaçtığı daha sonra polis tarafından evlerinde bulunarak, ifadeleri alınmak üzere aileleriyle birlikte karakola götürüldüğü bildirildi.

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