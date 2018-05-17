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Recep Akdağ: AB'ye girmeyi tüm adaylardan önce hak ettik

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecindeki engellerin siyasi olduğunu söyledi.

AA | 17.05.2018 - 06:12..
  1. Haberler
  2. Politika

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Alman Die Welt Gazetesi'ne verdiği mülakatta Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci ve Suriye politikası üzerine değerlendirmelerde bulundu.

''Türkiye'nin açık hedefi 2023 yılına kadar AB'ye üye olmaktır.'' ifadesini kullanan Başbakan Yardımcısı Akdağ, ''Bu tarih sembolik bir tarihtir. Çünkü 5 yıl sonra Türkiye'nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. 1959'dan bu yana üyelik yolundayız ve artık zamanı geldi. Bu hem AB hem de Türkiye için siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan kazanç olacaktır. Üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılması, Türkiye’de yeni bir ivmeye ve gelişmelere yol açacaktır. Şu anda top Avrupalıların alanında.'' dedi.

"AB'YE GİRMEYİ ÇOK DAHA ÖNCE HAK ETTİK"

AB'nin genişleme konusunda tamamen haksız davrandığını vurgulayan Akdağ, ''Türkiye, Avrupa Birliği'ne (AB), diğer tüm adaylardan daha önce girmeyi hak etti. Ancak siyasi sebepler bunu engelliyor.'' diye konuştu.

Recep Akdağ: AB'ye girmeyi tüm adaylardan önce hak ettik

"DARBECİLERİN AVRUPA'DA OLMASI KABUL EDİLEMEZ"

Başbakan Yardımcısı Akdağ, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine karışan birçok ismin Avrupa'da ve özellikle Almanya'da bulunduğuna dikkati çekerek, ''Türkiye, gerisinde bir darbe girişimi bıraktı ve düzenli olarak teröristlerin saldırısına uğradı. Bu nedenle geçici olarak OHAL var. Avrupalılar bizi şaşırtıyor. Biz onlardan kendi ödevlerini yapmasını bekliyoruz. Avrupa ülkesinde bir terör saldırısı olsa tüm ülkeler dayanışma gösteriyor. Biz 2016 Temmuzunda darbe girişimine maruz kaldık, 251 kişi o gece hayatını kaybetti. Birçok darbeci şu anda Avrupa ülkelerinde ve Almanya'da. Bu kabul edilemez.'' değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın Türkiye'yi teröre karşı mücadelede desteklemesini ve teröre karışanları iade etmesini isteyen Akdağ, ''Tabii ki üyelik müzakerelerinin devam etmesinde Alman hükümetinin güç vermesi iyi olacaktır. Aynı şekilde Gümrük Birliği'nin genişletilmesinde de. Gümrük Birliği'nin yenilenmesi ve üyelik müzakerelerinin ivme kazanması konusu 2016 yılındaki AB-Türkiye anlaşmasında mevcut. Biz taahhütümüze bağlıyız ve şimdi AB'nin de sözünü tutması gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

Akdağ, AB tarafından verilen sözlerin tutulmaması durumunda Suriyeli sığınmacıların Avrupa'ya gitmeleri için Türkiye'nin sınır kontrollerini gevşetip gevşetmeyeceği sorusuna ise, ''Şu anda bir şey söylemem. Ama her zaman aşılmaması gereken bir sınır vardır.'' cevabını verdi.

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