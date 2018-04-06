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Recep Akdağ: Çocuk tecavüzcüsüne kimyasal hadım geliyor

Başbakan yardımcısı Recep Akdağ çocuğa yönelik cinsel istismar düzenlemesinin "Kimyasal hadım ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" öngördüğünü söyledi.

AA | 06.04.2018 - 15:27..
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Recep Akdağ: Çocuk tecavüzcüsüne kimyasal hadım geliyor

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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan çocuğa yönelik cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TCK'DAKİ EN AĞIR CEZA

Reuters'ın haberine göre Akdağ "Düzenleme kimyasal kastrasyon öngörüyor. TCK'daki en ağır ceza bu suçu işleyene verilecek. Takdir indirimine dokunmama kararı aldık. Cinsel istismarda ceza 50 yıldan az olmayacak." ifadesini kullandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Akdağ, cinsel istismar suçlarına ilişkin hazırlanan tasarının 12 maddeden oluşacağını belirterek, "Bir çocuğa tecavüz edilmiş ve öldürülmüşse ağırlaştırılmış müebbet hapis getiriyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının üst sınırını ciddi olarak artırıyoruz. Bu konunda, çocuklara karşı tecavüz ve öldürmenin cezası 50 yıl hapis yatmaya dönüşüyor ki Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza yok. İstismarcı çocuk ile ilgili işte çalışamayacak." diye konuştu.

KİMYASAL HADIM

Kimyasal kastrasyon ya da kamuoyunda kimyasal hadım olarak da bilinen kavram çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına yaşanan tepkiler ardından gündeme gelmişti.

Çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili medyada artan haberler ve buna karşı oluşan toplumsal tepkiler üzerine, hükümet bu suçlara ilişkin cezaların artırılması için Şubat ayında çalışma başlatmıştı.

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