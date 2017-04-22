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Erdoğan'dan küçük Muhammet'e geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta ortopedik bir ameliyat olan küçük Muhammet Kayra'yı görüntülü arayarak ona moral verdi.

22.04.2017 - 14:37
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Erdoğan'dan küçük Muhammet'e geçmiş olsun telefonu

muhammet-kayra-kalemciler

Muhammet Kayra geçtiğimiz hafta başarılı bir ortopedik operasyon geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da haberi alır almaz Küçük Muhammet'i görüntülü arayarak onunla görüştü. Erdoğan, geçmiş olsun mesajlarını iletip her zamanki sıcaklığında oldukça doğal bir diyalog gerçekleştirdi.

TAYYİP ABİ NASILSIN?

Muhammet Kayra'nın Cumhurbaşkanı'yla konşurken "Ben iyiyim Tayyip abi sen nasılsın?" şeklindeki hitabına karşılık Erdoğan'ın da "Tayyip abin iyi. Sen nasılsın bakalım?" şeklinde mukabele etmesi onun gerçek bir lider özelliğinin yanında gerçek bir dede olduğunu da bir kez daha gösterdi. İşte Erdoğan ve küçük Muhammet Kayra arasındaki o görüşme anı:

Erdoğan'dan küçük Muhammet'e geçmiş olsun telefonu VİDEO

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