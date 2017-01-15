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Referandum tarihi belli oldu

TBMM’de başkanlık sistemine ilişkin Anayasa teklifi görüşmeleri sürerken YSK da olası bir referandumun hazırlıklarına başladı.

15.01.2017 - 09:26
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Referandum tarihi belli oldu

referandum

YSK'nın 2 Nisan tarihine göre hazırlık yaptığı bildirildi. Referandum sürecini yönetmek için 30 genelge hazırlandı. Referandum kararı Resmi Gazete'de yayımlanır yayınlanmaz düğmeye basılacak ve bu genelgeler yürürlüğe girecek.

PUSULALAR BEYAZ VE KAHVERENGİ

Sabah'ın haberine göre; Genelgelerde sandık görevlileri; güvenlik, referandum süreçleri belirlendi. YSK, örnek oy pusulası da hazırladı. Referandumda yasa gereği beyaz 'evet', kahverengi 'hayır' anlamındaki pusulalar kullanılacak.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan kanun hükmünde kararname kapsamında yurt dışındaki seçmenler için yerleşik adres bildirme zorunluluğu kaldırıldı.

YSK, CHP'NİN TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

CHP, bunun seçim yasası değişikliği anlamına geldiğini, Anayasa gereği referandumda bunun uygulanmayacağını belirterek YSK'ya başvurdu. YSK, "KHK ile seçim kanunlarında değil, Nüfus Kanununda değişiklik yapılmıştır " denilerek ret kararı verildi.

Böylece adres bilgisi olmayan yurt dışındaki seçmenlerin kimlikleri ile oy kullanmasının yolu açıldı.

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