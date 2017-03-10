Referanduma 37 gün kala son anket

18 maddelik anayasa değişikliği teklifi için yapılacak referanduma 37 gün kaldı. 16 Nisan'da yapılacak referandum için siyasi partiler çalışmalarına devam ederken, anket şirketleri de kamuoyu yoklamaları yapıyor.

HALKIN ÇOĞUNLUĞU EVET DİYOR

ORC Araştırma şirketi, 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili son anketini yayınladı. 36 ilde gerçekleştirilen ankete göre; EVET oyları yüzde 57,2 oranına yükselirken HAYIR oyları yizde 42,8'de kaldı.

NEYE HAYIR DEDİKLERİNİ BİLMİYORLAR

Öte yandan, referandumda HAYIR oyu kullanacakların 54'ünün değiştirilecek anayasa maddelerinin ne olduğunu bilmiyor.

İDAM CEZASI GELSİN

Ankette, "Darbe, terör ve tecavüz gibi suçlarda idam cezasının uygulanmasını destekler misiniz?" sorusuna yüzde 77,4 oranında EVET cevabı verildi.