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Referandumda 'evet' demek için CHP'den istifa etti

Kahramanmaraş Ekinözü'nde CHP'li Cuma Uzun, referandumda evet demek için partisinden istifa ettiğini belirtti.

23.02.2017 - 13:13
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2014'te yapılan yerel seçimlerinde de CHP'den Ekinözü Belediye Meclisi üyesi adayı olan ancak seçilemeyen Cuma Uzun, parti üyeliğinden istifa ettiğini CHP'ye bildirdi.

" 'HAYIR' OYU KULLANACAKLARI BENİ DERİNDEN ÜZDÜ"

İşlemlerin hızlı yürümesi için istifa dilekçesini Elbistan İlçe Seçim Kurulu aracılığıyla gönderdiğini kaydeden Uzun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerinin 15 Temmuz sonrası birlik ve beraberlikten yana olmadıklarını söyledi:

"EVET DEMEK İÇİN İSTİFA ETTİM"

"Cumhuriyet Halk Partisi anayasaya ve başkanlık sisteminde referandumda oyunu hayır kullanacak olması bizleri gerçekten derinden üzdü. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi olarak sayın genel başkanımızın tavrını desteklemiyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. Yeni Türkiye'nin inşasında hep birlikte yürüyeceğimize yılmadan ve yıkılmadan mesafeler katledeceğimize birbirimize omuz vereceğimize yürekten inanıyorum. Şahsım ve değerli dostlarımla referandumda devletimizin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğumuzu, ülkemizin birliği, beraberliği ve refahı için referandumda oyumuzun evet olduğunu açıklıyorum. Karanlıktan şikayet etmeyin, karanlığa bir mumda siz yakın. Gelin 'Evet' diyelim bir olalım, yeni Türkiye'yi beraber kuralım. Güçlü Türkiye için bende varım."

Referandumda 'evet' demek için CHP'den istifa etti

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